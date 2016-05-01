أخبار عاجلة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. مش كل ألم بالصدر يبقى ذبحة.. تعرف على أعراض الإصابة بجلطة الشرايين

Google+ Print
احذر.. مش كل ألم بالصدر يبقى ذبحة.. تعرف على أعراض الإصابة بجلطة الشرايين احذر.. مش كل ألم بالصدر يبقى ذبحة.. تعرف على أعراض الإصابة بجلطة الشرايين
بعض المشكلات القلبية الخطيرة، كالجلطات وغيرها، تبدأ بأعراض بسيطة تتطور تدريجيًا، والكثير من تلك المشكلات أيضًا تتشابه أعراضها وتتشابك، وفى هذا السياق حذر الدكتور رامى الروينى –استشارى أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية والمدرب بمجلس الإنعاش الأوروبى– من التشابه بين أعراض الذبحة، والجلطة الحادة بالشرايين.

وقال استشارى أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية إن بعض المشكلات المرضية القلبية تتشابه أعراضها، فعلى سبيل المثال أعراض الذبحة الصدرية تتشابه كليا مع أعراض الجلطة الشريانية الحادة، كالشعور عند القيام بمجهود ما بحالة من صعوبة التنفس ووجع بالذراع اليسرى والصدر معًا.
> والخطورة تتمثل هنا فيما لو استمرت هذه الأعراض رغم مثول المريض للهدوء والاستلقاء وتخطت مدة الشعور بها ما يزيد عن العشر دقائق دون تحسن، هنا يمكن أن نتأكد أنها ليست بذبحة صدرية وإنما هى جلطة حادة بالشرايين.

وشدد "الروينى" على ضرورة نقل المريض فى أسرع وقت ممكن إلى أقرب مكان مجهز للتعامل مع الحالات الطارئة، أو إلى طبيب مختص بالقلب وأمراضه، للتعامل السريع لارتفاع فرص إصابة هذا المريض للإصابة ببداية جلطات حادة بالشرايين التاجية، والتى تتشابه أعراضها والذبحة الصدرية ولكنها أكثر حدة وخطورة دون شك، وتتميز باستمرارها لفترات أطول من نظيرتها، ولا تستجيب للعلاجات الأولية التى تقدم للمريض.


>- ما علاج جلطة الشريان التاجى

- إلحقه قبل فوات الأوان.. 4 طرق لإنقاذ مريض الجلطة أو الأزمة القلبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365