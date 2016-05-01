احذر.. مش كل ألم بالصدر يبقى ذبحة.. تعرف على أعراض الإصابة بجلطة الشرايين

بعض المشكلات القلبية الخطيرة، كالجلطات وغيرها، تبدأ بأعراض بسيطة تتطور تدريجيًا، والكثير من تلك المشكلات أيضًا تتشابه أعراضها وتتشابك، وفى هذا السياق حذر الدكتور رامى الروينى –استشارى أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية والمدرب بمجلس الإنعاش الأوروبى– من التشابه بين أعراض الذبحة، والجلطة الحادة بالشرايين.

وقال استشارى أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية إن بعض المشكلات المرضية القلبية تتشابه أعراضها، فعلى سبيل المثال أعراض الذبحة الصدرية تتشابه كليا مع أعراض الجلطة الشريانية الحادة، كالشعور عند القيام بمجهود ما بحالة من صعوبة التنفس ووجع بالذراع اليسرى والصدر معًا.

> والخطورة تتمثل هنا فيما لو استمرت هذه الأعراض رغم مثول المريض للهدوء والاستلقاء وتخطت مدة الشعور بها ما يزيد عن العشر دقائق دون تحسن، هنا يمكن أن نتأكد أنها ليست بذبحة صدرية وإنما هى جلطة حادة بالشرايين.

وشدد "الروينى" على ضرورة نقل المريض فى أسرع وقت ممكن إلى أقرب مكان مجهز للتعامل مع الحالات الطارئة، أو إلى طبيب مختص بالقلب وأمراضه، للتعامل السريع لارتفاع فرص إصابة هذا المريض للإصابة ببداية جلطات حادة بالشرايين التاجية، والتى تتشابه أعراضها والذبحة الصدرية ولكنها أكثر حدة وخطورة دون شك، وتتميز باستمرارها لفترات أطول من نظيرتها، ولا تستجيب للعلاجات الأولية التى تقدم للمريض.

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