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بالصور.. مياه الصرف تغرق شوارع حى 25 يناير بالخارجة وانقطاع كابل كهرباء

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بالصور.. مياه الصرف تغرق شوارع حى 25 يناير بالخارجة وانقطاع كابل كهرباء بالصور.. مياه الصرف تغرق شوارع حى 25 يناير بالخارجة وانقطاع كابل كهرباء
تسبب انقطاع كابل كهرباء فى إثارة الذعر لدى أهالى حى 25 يناير بالخارجة بعد مرور شاحنة محملة بارتفاع كبير، حيث ظل كابل الكهرباء ملقى على الأرض لمدة 3 ساعات رغم اتصال المواطنين بالمختصين حتى وصل فريق الصيانة وتم إصلاح العطل مرة أخرى.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" تسرب مياه الصرف الصحى فى شوارع الحى مما أدى لغرق مساحات كبيرة منها بسبب استمرار تدفق المياه بسبب عطل فى أحد خطوط الصرف والذى لم يتم إصلاحه حتى الآن.

وناشد أهالى الحى المسئولين بمجلس المدينة بسرعة التحرك لإصلاح العطل لوقف استمرار تدفق مياه الصرف والتى تؤدى لانتشار الروائح الكريهة والبعوض والحشرات التى تؤذى الأهالى وخاصة الأطفال بالحى.

مياه الصرف تغرق شوارع حى 25 يناير بالخارجة (1)

مياه الصرف تغرق شوارع حى 25 يناير بالخارجة (2)

مياه الصرف تغرق شوارع حى 25 يناير بالخارجة (3)

مياه الصرف تغرق شوارع حى 25 يناير بالخارجة (4)

مياه الصرف تغرق شوارع حى 25 يناير بالخارجة (5)

مياه الصرف تغرق شوارع حى 25 يناير بالخارجة (6)
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