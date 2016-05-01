الأرصاد:عواصف ترابية على شمال البلاد اليوم والعظمى فى القاهرة38 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها اليوم ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك. أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فمعتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى مترين، والرياح السطحية فى البحر الأحمر شمالية غربية والبحر المتوسط جنوبية شرقية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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أما درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر والتى جاءت كالآتى:
الصغرى العظمى
القاهرة18 38
الإسكندرية16 27
مطروح17 25
بورسعيد19 29
دمياط19 29
بلطيم17 27
الإسماعيلية16 39
السويس17 39
العريش12 32
نخل8 38
طابا12 37
الطور20 34
مرسى علم21 34
الغردقة21 35
شرم الشيخ23 33
رفح12 31
كاترين12 30
سيوة16 37
المنيا17 39
الفيوم17 39
رأس سدر16 34
أبوسمبل19 40
وسط الدلتا18 38
أسيوط17 40
سوهاج18 40
الاقصر18 41
اسوان20 41
شلاتين20 32
حلايب23 28
الوادى الجديد21 40
قنا19 40
نويبع23 36
السلوم17 27
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