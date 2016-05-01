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الأرصاد:عواصف ترابية على شمال البلاد اليوم والعظمى فى القاهرة38 درجة

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الأرصاد:عواصف ترابية على شمال البلاد اليوم والعظمى فى القاهرة38 درجة الأرصاد:عواصف ترابية على شمال البلاد اليوم والعظمى فى القاهرة38 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها اليوم ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك. أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فمعتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى مترين، والرياح السطحية فى البحر الأحمر شمالية غربية والبحر المتوسط جنوبية شرقية.

أما درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن والتى جاءت كالآتى:

الصغرى العظمى

القاهرة

18 38

الإسكندرية

16 27

مطروح

17 25

بورسعيد

19 29

دمياط

19 29

بلطيم

17 27

الإسماعيلية

16 39

السويس

17 39

العريش

12 32

نخل

8 38

طابا

12 37

الطور

20 34

مرسى علم

21 34

الغردقة

21 35

شرم الشيخ

23 33

رفح

12 31

كاترين

12 30

سيوة

16 37

المنيا

17 39

الفيوم

17 39

رأس سدر

16 34

أبوسمبل

19 40

وسط الدلتا

18 38

أسيوط

17 40

سوهاج

18 40

الاقصر

18 41

اسوان

20 41

شلاتين

20 32

حلايب

23 28

الوادى الجديد

21 40

قنا

19 40

نويبع

23 36

السلوم

17 27

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