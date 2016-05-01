نشطاء "تويتر" يهنئون الإخوة الأقباط بتدشين هاشتاج "عيد القيامة المجيد"

دخل هاشتاج "عيد القيامة المجيد" ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى، صباح اليوم الأحد، واحتل الأكثر بحثا بموقع التدوين المصغر فى الترند المصرى، وذلك بمناسبة تقديم التهنئة للإخوة الأقباط، وللبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، الذى يعد عيد التسامح والأخوة وإزالة الضغائن والشرور والأحقاد والعمل على تواصل الترابط بين أبناء الشعب المصرى.

وأنهى الأقباط أمس السبت صومهم الكبير، وعمت الفرحة بحلول عيد القيامة، بعد أسبوع آلام المسيح، واحتفلت الكنائس المصرية بقداس العيد وسط فرحة عارمة، وتوافد على الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة، وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى اللواء مصطفى شريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية لتهنئة الأقباط بعيدهم المجيد، الأمر الذى استقبله الحضور بعاصفة من التصفيق.

فى قداس القيامة.. البابا تواضروس يكسر البروتوكول ويبخر الشعب بنفسه.. والسيسى يوفد رئيس ديوانه للتهنئة.. و8 وزراء يشاركون فى الاحتفالات.. وحضور كثيف للجالية الإثيوبية والإريترية

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