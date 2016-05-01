مركز الزقازيق: رفع درجة الاستعداد واستمرار حملات إزالة التعديات

أكد المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق أن رئاسة المركز قررت رفع درجات الاستعداد وألغت العطلات الرسمية، مع ضرورة تواجد العاملين بالإدارات الهندسية على مدار الساعة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن رئاسة المركز فعلت نظام الخط الساخن لتلقى اقتراحات وشكاوى المواطنين على رقم 0552333500 وأنه أعطى أوامره للمهندس عبدالعزيز حسنى مدير الإدارة الهندسية بالمركز بالمتابعة المستمرة لوقف الأعمال المخالفة والتعدى على الأراضى الزراعية بالمركز والوحدات المحلية التابعة.

وأوضح رئيس المركز أن الإدارة الهندسية شنت حملة برئاسة ماهر ممدوح مسئول الإزالات بالمركز وبمشاركة حماية الأراضى وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات، أسفرت على وقف أعمال حفر وصب وتم التحفظ على الخلاطات، وتم ردم الحالات على الفور ونقل الخلاطات أمام المجلس وعادت الحملة لاستكمال أعمالها.

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