اجراءات أمنية مشددة فى بغداد بعد احتلال محتجين البرلمان لساعات

>تخضع العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، لإجراءات أمنية مشددة، بعدما احتل آلاف المتظاهرين لـ6 ساعات أمس السبت، البرلمان احتجاجا على عجز السلطة السياسية عن الاتفاق على حكومة جديدة.

وبدأ التحرك على إثر رفض النواب تشكيلة حكومية جديدة، وبعد دقائق من مؤتمر صحفى عقده الزعيم الشيعى مقتدى الصدر، فى مدينة النجف ندد فيه بالمأزق السياسى الذى تشهده البلاد، لكن من دون أن يأمر المشاركين فى التظاهرات بدخول المنطقة الخضراء.

والمحتجون الذين كانوا يهتفون ويغنون ويرفعون اعلاما عراقية، احتلوا لساعات بعد ظهر السبت البرلمان الواقع فى المنطقة الخضراء التى تضم مؤسسات الدولة الرئيسية فى بغداد.

وقام بعض المتظاهرين وبينهم عدد كبير من من انصار الصدر، بتخريب بعض محتويات المبنى والمكاتب فى حين طالبهم اخرون بالتحرك فى شكل سلمى وحاولوا الحد من الاضرار، كما ذكر صحافى من وكالة فرانس برس.

وقال متظاهر "تحن نقود البلد حاليا! زمن الفساد ولى". واضاف آخر متوجها الى اعضاء البرلمان "لن تبقوا هنا، وبقيت قوات الامن فى مواقعها ولم تحاول منع المتظاهرين من دخول المبنى، واتخذت الحكومة اجراءات على الفور لتعزيز الامن حول المنطقة الخضراء التى تضم ايضا مقار رئيس الوزراء والسفارات.

أما المتظاهرون فقد وضعوا اسلاكا شائكة على طريق مؤدية الى احد مداخل المنطقة الخضراء ومنعوا بذلك بعض اعضاء البرلمان من الفرار.

وذكر مصور من فرانس برس ان المتظاهرين احتلوا البرلمان لست ساعات قبل ان يغادروا المبنى بدعوة من اعضاء فى ميليشيا الزعيم الشيعى مقتدى الصدر، ويبدأوا اعتصاما فى ساحة الاحتفالات فى المنطقة الخضراء.