بالفيديو والصور.. "كريم" دخل المستشفى لإجراء عملية "فتاق" فخرجت أمعاؤه

بداية المأساة

بدون روشتة

"إهمال الأطباء"، عرض متكرر وعندما يتعلق الأمر بحياة طفل برىء لم يبلغ من عمره أكثر من شهرين فتكون الكارثة أن هذا الطفل كاد يفقد حياته إثر هذا الإهمال الغريب، حيث أن الطبيب الذى قام بإجراء العملية من كبار الأطباء وليس طبيب امتياز أو فى سنواته الأولى فى مهنة الطب، كما أن العملية لم تكن عملية صعبة حتى يحدث بها هذا الخطأ والأغرب من هذا أن الطبيب الكبير لم يهتم بالحالة التى كاد يتسبب فى وفاتها وأنكر أنه سبب هذه المأساة.>الموضوع برمته يحكيه والد الطفل كريم، أحمد سعيد كمال 39 سنة يعمل موظف بالمستشفى العام بالإسماعيلية وهو المكان الذى شهد المأساة، حيث يقول والد الطفل لـ "اليوم السابع" :" أنا أب لأربعة أبناء أكبرهم منى 14 عاما وولاء 10 سنوات وزياد عامين والأخير كريم شهرين ذهبت به إلى المستشفى العام يوم 12 إبريل لإجراء عملية "فتاق " وقام بإجراء العملية استشارى الجراحة بالمستشفى واستمرت العملية لمدة ساعة ونصف من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف.> ويضيف والد الطفل:" اتصل بى الطبيب المعالج بأن أقوم بإحضار قطرة مضاد حيوى من أي صيدلية وذهبت بالفعل لإحدى الصيدليات لكن الصيدلي رفض لعدم وجود روشته ورجعت للطبيب فقال لى خذ ابنك وكان قد مر على العملية ساعتين فقط وفعلا ذهبت به إلى المنزل".

وأوضح أنه فى اليوم الثانى 13 أبريل قامت والدته بالتغيير على الجرح فاكتشفت أن أمعاء الطفل خارج بطنه، مضيفا:"أصبنا جميعا بحالة من الرعب فقمت بالاتصال بالدكتور فقال إنه فى راحة ونصحني بالذهاب إلى مستشفى الجامعة وفعلا توجهت للمستشفى الجامعى وتم إجراء عملية ثانية للطفل الذى عمره شهرين".

عملية ثانية خلال 24 ساعة

للطبيب سابقتى إهمال

>وأكد والد كريم، أن الأطباء بمستشفى جامعة القناه تعجبوا من حالة الطفل وكيف تم إجراء هذه العملية له، مضيفا:"ظل طفلى لمدة أسبوع تحت العناية المركزة وكاد يفقد حياته وطوال هذه المدة لم يسأل الطبيب الكبير عن حالة تسبب هو فى دمارها وكأنه لم يفعل شيء فما كان منى إلا أننى حررت المحضر رقم 1247 بقسم ثالث الإسماعيلية اتهمت فيه الطبيب بالإهمال كما تقدمت بتحرير مذكرة بالمستشفى العام للتحقيق مع الطبيب ولم يحدث أى شئ وتم سؤال الطبيب بالنيابة لكنه أنكر أن له علاقة بالموضوع وقال إنه قام بإجراء العملية وليس مسئولا عما حدث بعد ذلك".>وأشار والد الطفل، إلى أنه فى المستشفى العام أخبره بعض الأطباء، زملاء الطبيب الذى أجرى العملية لنجله، أنه سبق له إجراء عمليتين أهمل فيهما الأولى توفى الطفل والثانيه تم إنقاذ المريض فى أخر لحظة وعلى الرغم من ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراء مع الطبيب وظل يمارس المهنة.

وطالب والد الطفل كريم، بالتحقيق مع الطبيب من قبل نقابة الأطباء بالإسماعيلية بالإضافة الى تحقيق النيابة ومنعه من ممارسة مهنة الطب لإهماله حتى لاتتكرر هذه المأساة مع آخرين.

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