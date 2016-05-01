لجنة التعليم بالبرلمان تتواصل مع حسام بدراوى لبحث تطوير العملية التعليمية

قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة وضعت خريطة كاملة لتطوير التعليم فى مصر ، حيث تعقد حوارا مجتمعيا مع الخبراء فى التعليم العالى والبحث العلمى لمناقشة خطة تطوير المناهج والتعليم خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وكشف أباظة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عن أن اللجنة ستتواصل مع الدكتور حسام بدراوى، باعتباره أحد الخبراء فى مجال التعليم لمناقشته حول سبل تطوير العملية التعليمية فى مصر.

وأشار وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن اللجنة قسمت محاور تطوير العليم فى مصر إلى 5 محاور وهم محور الأمية، ثم التعليم الاساسى، ثم التعليم الفنى، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى، مشيرا إلى أن كل محور من هذه المحاور سيكون له خطة تطوير منفصلة.

وأوضح أن اللجنة ستضع فى أول اجتماع لها خطة لتطوير التعليم خلال الـ 5 سنوات المقبلة ، وستقدمها إلى الحكومة لمتابعة تنفيذها.

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