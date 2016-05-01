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"الإسعاف" ترفع درجة الاستعداد بـ 1200 سيارة لتأمين احتفالات شم النسيم

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"الإسعاف" ترفع درجة الاستعداد بـ 1200 سيارة لتأمين احتفالات شم النسيم "الإسعاف" ترفع درجة الاستعداد بـ 1200 سيارة لتأمين احتفالات شم النسيم
أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبى السريع في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة إستعداداً لاحتفالات شم النسيم.

وقال الدكتور رئيس هيئة الإسعاف، لـ "اليوم السابع"، إن 1200 سيارة إسعاف ستشارك فى تأمين احتفالات شم النسيم على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أى حدث.

وأوضح الأنصارى، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية، واعتبارها كمستشفيات إخلاء خط أول، كما تم توجيه بنوك الدم لتوفير كافة أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة.


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