حبس صاحب ورشة 4 أيام لاتهامه بتصنيع الأسلحة فى إمبابة

أمرت نيابة إمبابة بحبس صاحب ورشة 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بتصنيع الأسلحة وبيعها لعملائه، حيث كشفت التحريات استغلاله ورشة الخراطة الخاصة به فى تصنيع الأسلحة الخرطوش.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة تتهم صاحب ورشة خراطة بتصنيع أسلحة نارية وبيعها لعملائه بدائرة القسم.

وبالحصول على إذن من النيابة نصب رجال المباحث كمين وتمكن المقدم محمد راسخ، رئيس مباحث إمبابة، ومعاونه النقيب مصطفى على، من ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وشونيور كهربائى، وصاروخ كهربائى، و4 صفائح منشار و7 مبارد، وأدوات أخرى تستخدم فى التصنيع، وباعترافه تحرر له المحضر اللازم وقرر العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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