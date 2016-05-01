سعد الحريرى: المهمة الأولى لمجلس بلدية بيروت هو حل مشكلة النفايات

>أعلن رئيس تيار المستقبل اللبنانى سعد الحريرى، أن أول مشروع للمجلس البلدى لمدينة بيروت فور انتخابه، سيكون العمل على حل ملف النفايات من خلال إنشاء مشروع خاص للمدينة فى هذا الشأن.

وقال الحريرى - خلال استقباله مساء أمس السبت، وفدا من أهالى العاصمة اللبنانية تحضيرا للانتخابات البلدية المقررة يوم 8 مايو المقبل - "إن بيروت هويتها عربية وستبقى عاصمة العرب، رغم كل المحاولات لأخذها إلى مكان آخر".

ودعا الحريرى كل مواطن فى بيروت إلى أن يتوجه فى صباح الثامن من مايو المقبل باكرا إلى صندوق الاقتراع من أجل عيون بيروت، ولكى نقول للجميع إننا موجودون وأن أحدا لن يخرجنا من بيروت، على حد قوله.

وأضاف "بيروت تستحق الإنماء، والحب والتضحية من أجلها، صحيح أنها تضم كل اللبنانيين، ولكن لها أهلها، وأنتم أهلها"، معربا عن أمله أن تنجح لائحة البيارتة (التى يؤيدها تيار المستقبل) لكى تعود هذه العاصمة مشعة كما كانت رغم كل الصعوبات التى تمر فيها، على حد تعبيره.

وتابع قائلا "لا شك أن المرحلة الماضية كانت صعبة، ولكن سيكون هناك مجلس بلدى جديد، وهو لديه الكفاءات ويمتلك خطة جيدة".