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بالصور.. هجوم للقوات العراقية لاستعادة بلدة بشير من يد تنظيم داعش

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بالصور.. هجوم للقوات العراقية لاستعادة بلدة بشير من يد تنظيم داعش بالصور.. هجوم للقوات العراقية لاستعادة بلدة بشير من يد تنظيم داعش

>شنت القوات العراقية، أمس السبت، هجوما لاستعادة بلدة تقع فى شمال العراق، كان احتلها تنظيم داعش وشن منها فى مارس هجوما كيميائيا على مدينة تازة المجاورة، بحسب ما أعلنت السلطات الكردية.

وقال مجلس أمن منطقة كردستان العراقية، عبر شبكات التواصل الاجتماعى، أن القوات المؤيدة للحكومة "تحاصر بلدة بشير، وأن البلدة تحررت بنسبة 80 %" من التنظيم المتطرف.

وأوضح المصدر، أن الهجوم بدأ فى السعة 03,00 ت غ لتحرير البلدة ذات الاغلبية التركمانية، وتشارك فى الهجوم الوحدات التركمانية لقوات الحشد الشعبى التى كانت اعلنت قبل ثلاثة اسابيع عن عملية لتحرير بشير.

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هجوم للقوات العراقية (10)

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