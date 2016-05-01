أخبار عاجلة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أوباما يحتفل باليوم العالمي لموسيقى الجاز في البيت الأبيض

Google+ Print

السبت 30-04-2016 23:52

نظم الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama وزوجته ميشيل Michelle، في حديقة البيت الأبيض حفلة غير تقليدية لمناسبة "اليوم العالمي لموسيقى الجاز" شارك فيها عدد من كبار الأسماء في هذا المجال، بينهم اريثا فرانكلين Aretha Franklin وهربي هانكوك Herbie Hancock ودي دي بريدجووتر Dee Dee Bridgewater وهيو ماسيكيلا Hugh Masekela.

وقال الرئيس أوباما في افتتاح هذا الحفل الذي أقيم تحت خيمة واسعة نصبت خصيصاً للمناسبة: "هذا المساء نحول هذا المكان إلى بلوز هاوس- بيت موسيقى البلوز".

وأضاف: "أكثر من أي شكل آخر من الفنون، يجد الجاز بوضوح مصدر إلهام له منأ أحد أشكال الروحية الأميركية".

واستشهد أوباما بـ ديوك ايلينغتون Duke Ellington، لافتاً إلى أن الجاز يمثل "أداة صالحة لقياس مستوى الحرية".

وتابع: "لقد انتشرت هذه الموسيقى حول العالم كالنار في الهشيم. لطالما سمح الجاز للناس بالالتقاء أبعد من الهوة التي يتعذر اجتيازها في الظاهر".

وكانت ميشيل قالت في وقت سابق خلال لقاء مع موسيقيين وطلاب: "لقد كبرت في عائلة مولعة بموسيقى الجاز"، وهي المتحدرة من شوارع جنوب شيكاغو.

وأضافت: "صباح كل يوم، كان جدي يبدأ نهاره مع الجاز. والدي كان مولعاً بالجاز وتزوجت رجلاً يعشق أيضاً الجاز".

 

بالفيديو: رسالة من اوباما وزوجته تثير سخرية الملكة اليزابيث

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو