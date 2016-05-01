أوباما يحتفل باليوم العالمي لموسيقى الجاز في البيت الأبيض

نظم الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama وزوجته ميشيل Michelle، في حديقة البيت الأبيض حفلة غير تقليدية لمناسبة "اليوم العالمي لموسيقى الجاز" شارك فيها عدد من كبار الأسماء في هذا المجال، بينهم اريثا فرانكلين Aretha Franklin وهربي هانكوك Herbie Hancock ودي دي بريدجووتر Dee Dee Bridgewater وهيو ماسيكيلا Hugh Masekela.

وقال الرئيس أوباما في افتتاح هذا الحفل الذي أقيم تحت خيمة واسعة نصبت خصيصاً للمناسبة: "هذا المساء نحول هذا المكان إلى بلوز هاوس- بيت موسيقى البلوز".

وأضاف: "أكثر من أي شكل آخر من الفنون، يجد الجاز بوضوح مصدر إلهام له منأ أحد أشكال الروحية الأميركية".

واستشهد أوباما بـ ديوك ايلينغتون Duke Ellington، لافتاً إلى أن الجاز يمثل "أداة صالحة لقياس مستوى الحرية".

وتابع: "لقد انتشرت هذه الموسيقى حول العالم كالنار في الهشيم. لطالما سمح الجاز للناس بالالتقاء أبعد من الهوة التي يتعذر اجتيازها في الظاهر".

وكانت ميشيل قالت في وقت سابق خلال لقاء مع موسيقيين وطلاب: "لقد كبرت في عائلة مولعة بموسيقى الجاز"، وهي المتحدرة من شوارع جنوب شيكاغو.

وأضافت: "صباح كل يوم، كان جدي يبدأ نهاره مع الجاز. والدي كان مولعاً بالجاز وتزوجت رجلاً يعشق أيضاً الجاز".

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