وكيل تعليم البحيرة: انتهينا من تجهيز 3700 مدرسة بـ18 إدارة للامتحانات

أكد المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتهاء مديرية التعليم بالبحيرة استعداداتها لامتحانات نهاية العام التى ستبدأ فى 4 مايو وحتى نهاية الشهر فى أكثر من 3700 مدرسة بجميع المراحل التعليمية بـ18 إدارة تعليمية بالمحافظة، وتم إعلان الجداول وتوزيع أرقام الجلوس وتأثيث اللجان وتجهيزها وتوفير مولدات كهربائية لمواجهة انقطاع التيار، وتم تشكيل غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتلقى الشكاوى والعمل على تذليلها وتشكيل الكنترولات وانتداب الملاحظين ورؤساء اللجان.

وشدد المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تأمين كافة اللجان فى إطار توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والتأمين الصحى لتوفير أطباء وإسعافات أولية لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة والكنترولات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه شدد على أن تكون الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط وعدم التطرق للأسئلة السياسية سواء فى امتحانات النقل أو الشهادتين الابتدائية والإعدادية والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التى وضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

>