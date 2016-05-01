أخبار عاجلة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طوارئ بـ"السكة الحديد" والمترو وإلغاء الإجازات استعدادا لـ "شم النسيم"

Google+ Print
طوارئ بـ"السكة الحديد" والمترو وإلغاء الإجازات استعدادا لـ "شم النسيم" طوارئ بـ"السكة الحديد" والمترو وإلغاء الإجازات استعدادا لـ "شم النسيم"
أعلنت كل من هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، الطوارئ مع إلغاء الإجازات للقيادات وطوائف التشغيل استعدادا لشم النسيم واحتفالات أعياد القيامة.

وينطلق غدا الاثنين من محطة برمسيس قطار مفاجآت الساعة 5.45 صباحاً متوجهاً إلى الاسكندرية بأسعار تذاكر مخفضة قيمتها 15 جنيه للكوامل و10 جنيه للأطفال.

وكلف وزير النقل، هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات فى تأمين المرفقين خلال احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم.


>-"الصحة" تحدد الإجراءات الوقائية من ضربات الشمس أثناء احتفالات شم النسيم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم