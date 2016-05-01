طوارئ بـ"السكة الحديد" والمترو وإلغاء الإجازات استعدادا لـ "شم النسيم"

أعلنت كل من هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، الطوارئ مع إلغاء الإجازات للقيادات وطوائف التشغيل استعدادا لشم النسيم واحتفالات أعياد القيامة.

وينطلق غدا الاثنين من محطة مصر برمسيس قطار مفاجآت الساعة 5.45 صباحاً متوجهاً إلى الاسكندرية بأسعار تذاكر مخفضة قيمتها 15 جنيه للكوامل و10 جنيه للأطفال.

وكلف وزير النقل، هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات فى تأمين المرفقين خلال احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم.

-"الصحة" تحدد الإجراءات الوقائية من ضربات الشمس أثناء احتفالات شم النسيم