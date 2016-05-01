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"تعليم الإسماعيلية": فوز ثلاث مدارس بكأس الجمهورية للأنشطة الفرنسية

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"تعليم الإسماعيلية": فوز ثلاث مدارس بكأس الجمهورية للأنشطة الفرنسية "تعليم الإسماعيلية": فوز ثلاث مدارس بكأس الجمهورية للأنشطة الفرنسية
قالت الدكتورة أسماء الديب وكيلة مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن ثلاث مدارس بالإسماعيلية فازوا بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى المسابقة التى أقيمت بالمركز الثقافى الفرنسى بمسابقة أنشطة اللغة الفرنسية وهى (مدرسة هيئة قناة السويس - والمستقبل الرسمية للغات - ومدرسة الفرنسيسكان)، وأشاد المستشار التعليمى للغة الفرنسية فى حضور عدد من أساتذة الفرنسى بالمدارس والجامعات بأداء فرق مدارس الاسماعيلية وتدريبهم المكثف طوال العام.

واختارت اللجنة عرض مدرسة الراهبات فرنسيسكان ليكون فى حفل الختام، وتم تسليم الكأس والجوائز والشهادات فى حضور أعضاء من السفارة الفرنسية وكذلك مستشار اللغة الفرنسية وممثلين عن المدارس الثلاثة الفائزة.

وكيلة تعليم الإسماعيلية تجتمع بقيادات الإدارات استعدادًا للامتحانات
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