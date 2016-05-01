مدير "التأمين الصحى" بالسويس:عودة العمل بالمنظار الجراحى بعد توقف 5سنوات

قال الدكتور، محمد حواش، مدير مستشفى التأمين الصحى بالسويس، أنه تم إعادة العمل بالمنظار الجراحى بالمستشفى بحوض الدرس بالسويس بعد توقف استمر لمدة خمس سنوات.

وأكد محمد حواش لـ " اليوم السابع "، أنه خلال الخمس سنوات الماضية كان يتم العمل عن طريق الجراحة دون منظار، ولكن حالياً تم عودة العمل بالمنظار الجراحى مرة أخرى، وتم إجراء عملية استئصال زائدة باستخدام المنظار، مضيفاً أن العمل انتهى بخط المياه الجديد بمستشفى التأمين الصحى، وسيتم تشغيله خلال أيام.

وتابع محمد حواش، أنه حصل على موافقة هيئة التأمين الصحى لإصلاح وصيانة التكيف المركزى بالمستشفى ليتم تشغيل جهاز الأشعة "السينية الجديد "، كما تم موافقة الهيئة على طرح مناقصة لتجديد المطبخ والمغسلة الذى لم يتم تجديدهم وصيانتهم بالكامل منذ إنشاء المستشفى، كما تم الاتفاق على مصاعد جديدة لخدمة المرضى.

وأعلن مدير مستشفي التامين الصحى، أنه يوجد عدد من المشروعات الجديدة التى ستنفذ بالمستشفى خلال الأيام القادمة من أجل تطوير الخدمة الطبية بها.

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