"فى رحاب الإسراء والمعراج" ندوة للرابطة العالمية لخريجى الأزهر بدمياط اليوم

تنظم الرابطة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بدمياط وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب وبرئاسة الدكتور إسماعيل عبد الرحمن رئيس الفرع ندوة دينية بعنوان ( فى رحاب الإسراء والمعراج ).

وذلك بمسجد الرحمة بالبستان مركز دمياط اليوم الأحد ويحاضر فيها كوكبة من علماء وأساتذة الأزهر الشريف، يأتى ذلك ضمن سلسلة ندوات تنظمها الرابطة للتوعية الدينية لأبناء دمياط.

- لقاء 9 مرشحين لشغل منصب رئيس جامعة دمياط 7 مايو المقبل