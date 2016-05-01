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القبض على تاجر مخدرات وأردنية متهمة فى قضية خطف بشمال سيناء

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القبض على تاجر مخدرات وأردنية متهمة فى قضية خطف بشمال سيناء القبض على تاجر مخدرات وأردنية متهمة فى قضية خطف بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فجر اليوم الأحد عن ضبط " محمد ف ر م "، حال استقلاله سيارة أجرة شمال سيناء، أثناء تواجده بشارع أسيوط، وبحوزته 490 قرص من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنة الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش والقوة المرافقة من ضبط " ميسر م خ م" وتحمل جواز سفر أردنى، ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، والمطلوب ضبطها وإحضارها فى المحضر رقم 6013 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة الهرم الجيزة " خطف".

كما تم ضبط 36 محكوماً عليهم، و4 قضايا تموينية، و31 مخالفة مرافق متنوعة، و52 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ضبط متهم فى قضايا مخدرات وآخر بحوزته سيف وطبنجة صوت بشمال سيناء
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