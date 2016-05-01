تجديد حبس عامل 15 يوما لاتهامه بمحاولة هتك عرض طفلة داخل دورة مياه بالمقطم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على طفلة داخل دورة مياه مشتركة بمنطقة المقطم.

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، فى وقت سابق، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على طفلة داخل دورة مياه مشتركة بمنطقة المقطم، ووجهت له النيابة تهمة محاولة هتك عرض طفلة.

وبمواجهته المتهم أمام النيابة، أنكر الواقعة، وقال إنه اصطدم بالطفلة دون قصد فصرخت، وحضرت والدتها وظنت أنه تعدى عليها.

كان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا من سيدة تتهم جارها بالتعدى على ابنتها "ا.س.خ" والتى تلبغ 11 سنة، أثناء دخولها دورة مياه مشتركة، وبانتقال الشرطة تبين أن الحمام مستقل عن الشقة، وتم ضبط المتهم "محمد ف ن"، وحرر المحضر رقم 2558 لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتى أمرت بما سبق.