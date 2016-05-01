"المصريين الأحرار" يطلق حملة لتعريف المصريين بهويتهم خلال "شم النسيم"

قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب سيطلق حملة ضخمة لتعريف المصريين بهويتهم المصرية، موضحا أن الحزب لم يحدد ما إذا كان سيعلن عن تفاصيل هذه الحملة يوم شم النسيم أم بعده بأيام.

وأضاف المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع" أن الحملة ستتضمن تعزيز معرفة المصريين وانتماءهم بالهوية المصرية، لافتا إلى أن قيادات الحزب فى المحافظات ستنظيم فعاليات احتفالية فى المناطق التى يتواجدون بها، ويشاركون الشعب ا لمصرى احتفالاتهم.

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