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بالصور.. ارتفاع أسعار الدولار وقضايا الإسكان فى احتفالات شم النسيم ببورسعيد

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بالصور.. ارتفاع أسعار الدولار وقضايا الإسكان فى احتفالات شم النسيم ببورسعيد بالصور.. ارتفاع أسعار الدولار وقضايا الإسكان فى احتفالات شم النسيم ببورسعيد
جسد الفنان محسن خضير البورسعيدى، فى احتفالات شم النسيم، العديد من القضايا الشائكة والتى تتمثل فى الارتفاع المتزايد لأسعار الدولار وغيرها من قضايا الإسكان التى باتت تؤرق الشباب الباحث عن مأوى .

وقال خضير لـ "اليوم السابع"، إنه يجسد هؤلاء الذين فقدوا انتمائهم للوطن بحثا عن تجارة العملة من بعض رجال الأعمال وغيرهم من سماسرة العقارات التى تنوء بكاهل الشباب، مؤكدا أنه تناول هذه القضايا المصيرية والتى وصلت لارتفاع المقابر.

وأوضح أن أسلوبه الساخر يلقى إقبالا غير مسبوق من زوار بورسعيد والذين يتوافدون ليلة شم النسيم للمشاركة فى احتفالات أعياد الربيع.

احتفالات شم النسيم ببورسعيد (1)

احتفالات شم النسيم ببورسعيد (2)

احتفالات شم النسيم ببورسعيد (3)

احتفالات شم النسيم ببورسعيد (4)

احتفالات شم النسيم ببورسعيد (5)

احتفالات شم النسيم ببورسعيد (6)

احتفالات شم النسيم ببورسعيد (7)

احتفالات شم النسيم ببورسعيد (8)

احتفالات شم النسيم ببورسعيد (9)

احتفالات شم النسيم ببورسعيد (10)

احتفالات شم النسيم ببورسعيد (11)

احتفالات شم النسيم ببورسعيد (12)

احتفالات شم النسيم ببورسعيد (13)
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