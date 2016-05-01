"البيئة": وزارة الصحة تجاهلت 3 عروض للتخلص الآمن من النفايات الطبية

قالت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، رئيس جهاز المخلفات الجديد بوزارة البيئة، إن الوزارة عرضت على وزارة الصحة وبالتحديد خلال تولى الدكتور عادل العدوى الحقبة منذ عام ونصف عروض لمستثمرين كبار من 3 شركات أجنبية لتولى عملية التخلص من المخلفات الطبية الخطرة، مؤكدة أن شركتين وافقت عليهما وزارة البيئة فنيا لكنه حتي الآن لم ترد وزارة الصحة.

وأضافت مسئولة وزارة البيئة، لـ "اليوم السابع" ، أن الشركتين إحدى أكبر الشركات فى المجال وهما سعوديتين، مضيفة أن وزارة البيئة استعجلت أكثر من مرة وزارة الصحة ومخاطبتها أكثر من مرة لكنه لم يكن هناك أى رد .

وأوضحت، أن هذا التأخير يتسبب فى مشكلة حيث أن وزارة البيئة بحكم القانون منسق ومراقب وليست جهة تعاقد ، حيث لا يحق أن تتعاقد مع الشركة مباشرة لأنها ستأخذ المخلفات من المستشفيات الحكومية، متابعة: " لا يصح أن نتهم بالتقصير فى هذا الشأن لأننا لسنا جهة تعاقد ونحن نفتش على محارق الصحة لكن فى النهاية لا يصح ألا تتخذ الوزارة قرار فى شأن العروض المقدمة حتي الآن ".

- ضبط مستشفى تلقى نفايات طبية خطرة بموقع تجميع القمامة بالدقهلية

- نقيب أطباء المنوفية: تحرير 4300 محضر لعيادات لإهمال المحارق جمع نفاياتها

- غلق 6 منشآت طبية خاصة فى المنيا لعدم التخلص من النفايات الخطرة

- بالصور.. العثور على نفايات طبية خاصة بمستشفيات جامعة المنصورة ملقاه على الطريق

- "الصحة": إعدام 15 ألف طن نفايات خطرة خلال النصف الثانى من 2015

- "البيئة" تضبط نفايات طبية خطرة بمقالب عمومية بالدقهلية

>