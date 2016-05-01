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النيابة تنتقل لمعاينة حريق سيارة بها 32 طن بنزين داخل محطة وقود بحلوان

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النيابة تنتقل لمعاينة حريق سيارة بها 32 طن بنزين داخل محطة وقود بحلوان النيابة تنتقل لمعاينة حريق سيارة بها 32 طن بنزين داخل محطة وقود بحلوان
انتقلت النيابة العامة بحلوان لإجراء معاينة لمكان نشوب حريق فى سيارة مواد بترولية تحمل 32 طن بنزين داخل محطة وقود بالقاهرة بشارع منصور بحلوان، حيث من المقرر أن يقوم ممثلو النيابة بمعاينة المكان وسؤال شهود الواقعة وذلك لتبين أسباب الحريق.

تلقى اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمحطة وقود بحلوان، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإنقاذ المنطقة من كارثة كبرى، وذلك لوجود كميات كبيرة من البنزين بداخل المحطة.

تمت محاصرة النيران لمنع امتدادها لباقى أجزاء المحطة والعقارات المجاورة، والسيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق بدأ باشتعال النيران داخل تنك البنزين وامتداده للسيارة.


>- إنقاذ حلوان من كارثة بعد إخماد حريق بسيارة بها 32 طن بنزين داخل محطة وقود

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