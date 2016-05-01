ضبط 1440 زجاجة زيت طعام تموينى ناقصة الوزن و7 أسلحة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 1440 زجاجة زيت طعام تموينى ناقصة الوزن.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية بتمكن العقيد سراج الكومى رئيس مباحث قسم التموين بالمنيا من ضبط "هانى . ح"، 42 سنة أمين عهدة شركة الجملة فرع مطاى وذلك لاستلامه كميات من زيت الطعام المقرر صرفه على على البطاقات التموينية ناقص الوزن بمقدار 58 جراما فى الكيلو الواحد حيث تم ضبط 1440 زجاجة وتحرير محضر بالواقعة برقم 3984 جنح مركز مطاى.

كما تم ضبط 7 قطع سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية و طبنجة وبندقية خرطوش و4 فرد محلى تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق كما تم تنفيذ 1216حكما، وتحرير 2147 مخالفة مرورية عبارة عن 4 سيارة و1382 مخالفة سيارة وضبط 19 دراجة بخارية و742 مخالفة دراجة بخارية.

- حملات تموينية مكبرة فى المحافظات قبل ساعات من احتفالات شم النسيم.. ضبط 20 طن أسماك مملحة و3.5 طن رنجة غير صالحة للاستخدام بكفر الشيخ.. و4 أطنان بالمنيا و3 فى قنا.. والداخلية: ضبط 50 طن أسماك فاسدة

>