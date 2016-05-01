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عامل يشنق نفسه لمروره بضائقة نفسية بقنا

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عامل يشنق نفسه لمروره بضائقة نفسية بقنا عامل يشنق نفسه لمروره بضائقة نفسية بقنا
عثر أهالى مدينة الوقف بمحافظة قنا، على جثة عامل، تبين أنه شنق نفسه داخل منزله لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا يفيد العثور على جثة محمد ا ج 34 سنة عامل مشنوقا بحبل فى سقف الغرفة وأفادت التحريات التى قادها العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى أن المتوفى قام بشنق نفسه لمرورة بضائقة نفسيه قام على إثرها بشنق نفسه مستخدما حبل بسقف الغرفة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات

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