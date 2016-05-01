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محافظ القليوبية يشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد

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محافظ القليوبية يشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد محافظ القليوبية يشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد
شارك اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، واللواء سعيد عبد المعطى، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والشيخ صبرى دويدار وكيل وزارة الأوقاف، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، الأخوة الأقباط احتفالهم بعيد القيامة المجيد، الذى أقيم بكنيسة العذراء بمدينة بنها، مساء السبت، وترأسه الأنبا مكسيموس أسقف مطرانية بنها وقويسنا، وقدَّم المحافظ التهنئة للإخوة الأقباط بهذه المناسبة، ومن المقرر أن يزور محافظ القليوبية، مطرانية شبرا الخيمة صباح اليوم لتقديم التهنئة لهم.

وألقى الأنبا مكسيموس، كلمة قدم فيها الشكر للحاضرين على تشريفهم للاحتفالات بأعياد القيامة المجيدة، وأكد أن المسلمين والمسيحيين يعيشون فى بسلام وأمان، ولن يتمكن أحد من تعكير صفو تلك الحالة، مؤكداً أن أبناء مصر نسيج واحد، لن يستطيع أحد أن يفرق بينه .

- بالصور.. المحافظون ومديرو الأمن يقدمون التهانى بالكنائس بمناسبة عيد القيامة المجيد.. والنواب يشاركون فى القداس بكنيسة مارى جرجس بطنطا.. ورجال الشرطة يوزعون الحلوى على الأطفال داخل كنائس مطروح
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