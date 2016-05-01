نواب شبرا الخيمة يشاركون الأقباط احتفالهم بعيد القيامة المجيد

توافد عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب بحى غرب شبرا الخيمة، أمس السبت، مطرانية شبرا الخيمة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وقدم الدكتور صلاح حسب الله والمهندس محمود عطية، أعضاء مجلس النواب، التهنئة للأنبا مرقس أسقف مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، مؤكدا روح الأخوة والمحبة الموجودة بين أبناء الوطن الواحد .

>وقدم الدكتور جمال زهران، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية، التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، مؤكدًا على الوحدة والمودة التى تجمع المصريين جميعًا .

كما توجهت وفود شعبية من الأحزاب والحركات السياسية لمطرانية شبرا الخيمة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث توجه بعض المرشحين بالانتخابات البرلمانية السابقة والتى لم يحالفهم الحظ، الحاج حمدى إبراهيم والمحاسب رضا سليم والمهندس عادل صبرى، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط، وأكدوا جميعا أن أبناء مصر نسيج واحد، لن يستطيع أحد أن يفرق بينهم .

فيما بعثت سولاف درويش ، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، وعضو ائتلاف دعم مصر ، ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاء نص البرقية: "يسعدنى أن أبعث لقداستكم باسمى ولأخواننا الأقباط بأخلص التهانئ وأصدق التمنيات الطيبة بمناسبة عيد القيامة المجيد أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر بالخير والبركة ودوام وحدته الوطنية التي كانت درعه عبر القرون وستظل كذلك بإذن الله تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".

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