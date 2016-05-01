بالصور.. محافظ البحر الأحمر مهنئاً الأقباط بعيد القيامة:شعب مصر نسيج واحد

قدم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر التهانى للأقباط بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، بعيد القيامة المجيد، مؤكداً أن الشعب المصرى نسيج واحد لن يستطيع أحد أن يفرقه.

ورافق محافظ البحر الأحمر خلال تقديمه التهانى للأقباط اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الاحمر.

وفى مدينة سفاجا أناب محافظ البحر الأحمر اللواء هشام آمنة رئيس مدينه سفاجا بتقديم التهنئة للأقباط بالمدينة بمناسبة عيد القيامة المجيد بكنيسة سفاجا، ورافقه العميد سيد عطية مأمور قسم شرطة سفاجا، والعميد محمد الهلالى مفتش مباحث قسم شرطة سفاجا، والمقدم محمد يحى معاون قسم شرطة سفاجا، ووفد من مديرى الإدارات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا والقيادات التنفيذية والأمنية بالمدينة.

وفى مدينة رأس غارب، قدم اللواء محمد حلمى رئيس المدينة خالص التهانى القلبية للأقباط بمناسبة عيد القيامة.

وكانت قد شهدت كنائس البحر الأحمر المختلفة حضور أعداد كبيرة من الأقباط، لحضور قداس القيامة المجيد وسط تشديدات أمنية مختلفة بشتى للشوارع المؤدية الكنائس.

تشديدات أمنية بمحيط الكنائس فى البحر الأحمر تزامنا مع احتفالات "أحد الشعانين"

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