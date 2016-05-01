عضو بالبرلمان: المجلس يقلل من الإجازات الصيفية للانتهاء من قانون دور العبادة

قال النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو اللجنة التشريعية والدستورية، إن البرلمان سيسعى للانتهاء من قانون بناء دور العبادة خلال أول دورة برلمانية، باعتباره من أبرز قوانين الانتقالية التى ينبغى أن يناقشها البرلمان، وذلك من خلال التقليل من الاجازات الصيفية للمجلس.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية، لـ"اليوم السابع" أن من حق الأقباط فى مصر أن يكون لهم قانون يتيح بناء الكنائس ويضع ضوابط قانونية لهذا الأمر، لافتا إلى أن البرلمان ينتظر انتهاء الحكومة من إعداد القانون بحيث سيكون من أوائل القوانين التى سيتم مناقشتها تحت القبة.

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