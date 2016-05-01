بعد تجاهله أحداث حلب..هاشتاج " اقفل الفيس النهاردة" يحلق بسماء "تويتر"

حلق هاشتاج " اقفل الفيس النهاردة"، فى سماء "تويتر"، وتصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى، صباح اليوم الأحد، واحتل الأكثر بحثاً بموقع التدوين المصغر فى الترند المصرى، وذلك رداً على توعد النشطاء بإيقاف حساباتهم عبر موقع "فيس بوك" اليوم فى حملة الكترونية تضامناً مع ضحايا سوريا التى غفل الموقع العالمى وإدارته عن تقديم الدعم الإعلامى لها أسوة بالأحداث الإرهابية التى شهدتها مؤخراً العديد من بلدان العلم مثل فرنسا وبلجيكا.

ومازالت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" تتشح بالسواد نتيجة أوضاع القصف والدمار التى تشهدها مدينة حلب السورية، والتى تحولت ساحاتها إلى برك من الدماء والخراب وتدمير للبنايات والمجازر الدامية.

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