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تعديلات "التصالح مع مخالفات البناء" أمام الحكومة تمهيدا لإرسالها للبرلمان

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تعديلات "التصالح مع مخالفات البناء" أمام الحكومة تمهيدا لإرسالها للبرلمان تعديلات "التصالح مع مخالفات البناء" أمام الحكومة تمهيدا لإرسالها للبرلمان
كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والبناء بوزارة الإسكان، عن أنه تم إرسال التعديلات على قانون التصالح مع مخالفات البناء للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وذلك تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لمناقشتها قبل إرسالها للبرلمان.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة مشروع القانون الجديد والتعديلات النهائية وذلك لإرسالها لمجلس النواب، خاصة بعدما أكد رئيس لجنة الإسكان المهندس معتز محمود، ان قانون التصالح مع مخالفات البناء فى مقدمة أولوياته.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة قريبة بحيث يتم إقرار القانون واللائحة فى قت واحد ويبدأ العمل بالقانون.


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