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بالصور..محافظ الإسكندرية مهنئاً الاقباط بعيد القيامة:فرصة لزيادة المحبة

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بالصور..محافظ الإسكندرية مهنئاً الاقباط بعيد القيامة:فرصة لزيادة المحبة بالصور..محافظ الإسكندرية مهنئاً الاقباط بعيد القيامة:فرصة لزيادة المحبة
هنأ المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأقباط بعيد القيامة المجيد، بحضور الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجلية بمصر.

وفى كلمة المحافظ بكنيسة سيدى بشر الإنجيلية، أعرب عن سعادته بمشاركته الاحتفال مع الأقباط، ووجه الشكر للقس جورج شاكر، مشيداً بمدى أنضباط وتفانى الطائفة الإنجيلية فى العمل.

كما أشاد المحافظ بالكورال الذى قدم أغانى جميلة تبعث فى النفوس الدعم المعنوى وروح المحبة والتعاون والتآخى وحب ذاكرا منها " مبارك شعب مصر" .

ووجه المحافظ التحية إلى القس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والذى يعد رمز من رموز مصر والذى استطاع أن يرسخ روح المحبة فى الجميع.

وأكد "عبد الظاهر" على أن العيد فرصة لزيادة المحبة، مشيراً إلى أن أعياد مصر ذات طابع خاص.

وخلال كلمته وجه القس جورج شاكر كل الشكر والتقدير باسم الطائفة الإنجلية إلى المحافظ على مشاركته لهم الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مشيداً بالإنجازات العظيمة التى قام بها عندما كان محافظاً للقليوبية، مشيراً إلى أن الإسكندرية ستتقدم كثيراً بوجود شخص مثله، وطالب من الجميع التكاتف والعمل معاً بروح الفريق الواحد للنهوض بالمحافظة.

وقال "إذا كنا نتحدث عن الإسكندرية بصورة مصغرة، فعند الحديث بصورة كبيرة عن مصر نجد أيضاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يحتاج لتعاون الجميع للنهوض بالبلد"، كما وجه الشكر لكل القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية والجيش، معرباً عن مدى سعادته بالاحتفال معاً كمسيحين ومسلمين فى الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور اللواء نادر جنيدى مدير أمن الإسكندرية، واللواء على عادل مساعد قائد المنطقة الشمالية، واللواء محمد الشريف مدير الأمن الوطنى، واللواء أحمد المخزنجى وكيل هيئة الرقابة الإدارية، واللواء شريف عبد الحميد رئيس مباحث الإسكندرية، واللواء عصمت الأشقر مدير مرور الإسكندرية، والعميد عادل نافع الأمن الوطنى بالإسكندرية، وفضيلة الشيخ سعيد عبد المعطى والشيخ محمد أبو الخير ممثلى وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

محافظة الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد القيامة (1)

محافظة الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد القيامة (2)

محافظة الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد القيامة (3)

محافظة الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد القيامة (4)

محافظة الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد القيامة (5)

أسقف الشباب بالإسكندرية يترأس قداس عيد القيامة ويستقبل القيادات التنفيذية

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مصر 365

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