العصبية إدمان ابعد عنه.. تعرف على خطوات سهلة للسيطرة عليها

هل زادت فى الآونة الأخيرة نوبات عصبيتك؟! هل بدأت تتمسك بالأسلوب الغاضب الحانق ذى الصوت العالى فى كل أحاديثك؟! عليك إذا الانتباه لإمكانية إصابتك بإدمان العصبية.

الدكتور محمد رمضان الأخصائى النفسى ومنسق صندوق مكافحة الإدمان، قال خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، إن الإنسان معرض لإدمان أى شىء طالما يكرره ويصر عليه، فالإدمان ليس حكرًا على المخدرات والممنوعات فقط.

وتابع أخصائى النفسية حديثه، محذرًا من أن العصبية والصوت العالى هى من المظاهر السلبية التى أخذت فى الانتشار لاسيما فى فئات لم تكن منتشرة لديهم من قبل، مثل الأطفال والسيدات، أما عن كونها "إدمان"، فهناك علامات تؤكد ذلك إذا ما أصبحت عادة يومية، أو بدأ الشخص تدريجيًا يفقد السيطرة على التحكم فيها وفى نفسه، فهنا ودون أدنى شك أصبحت إدمانا صريحا، يحتاج إلى تدخل من المتخصصين لعلاجه.

والعصبية بلا شك من الصفات السلبية غير المرغوبة، التى تؤدى إلى حدوث العديد من المشكلات ولذلك لابد من علاج هذه المظاهر الأولية لإدمانها والإصرار عليها حسب توضيح الدكتور محمد من خلال:

أولا: أن يدرك المريض أنه بالفعل مريض ومدمن للعصبية وأن يستمع لآراء من حوله لتأكيد هذه المعلومة

ثانيًا: اتخاذ القرار بعلاج المشكلة من خلال زيارة مختص يخضع المريض للعلاج السلوكى، وكذلك من خلال التركيز على ضبط الانفعالات فى حال الغضب والعصبية

>ثالثًا: التحكم فى الانفعالات ومحاولة ضبطها، والتفكير فى أمر يهدئ من روعك عند الشعور بضغط عصبى

رابعًا: تجنب الانفعالات والمشاكل قدر.. فلا تكون أنت بالبادئ، وحاول السيطرة والتمرن على الهدوء والتنفس بعمق.

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