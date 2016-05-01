"مياه الرى بالداخلة" تركب مواسير بلاستيك للمزارع بتكلفة 2 مليون جنيه

قال المهندس منصور إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن الإدارة بدأت فى تنفيذ مشروعات تركيب مواسير بلاستيكBSD بطول يصل إلى 25 ألف متر على مستوى مركز الداخلة والقرى التابعة، وذلك فى إطار خطة الإدارة لتقليل الهدر والفاقد من مياه الرى أثناء نقلها من الآبار للأراضى.

أضاف إبراهيم أن الإدارة بصدد طرح مناقصة لحفر 10 آبار أعماق استعواضية فى عدة مناطق بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، حيث تستعد الإدارة لطرح كراسات الشروط أمام الشركات المتخصصة فى مجال حفر الآبار، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الإدارة لاستكمال احتياجات المزارعين من مياه الرى فى الآبار التى تجاوزت العمر الافتراضى لها .