"مياه الرى بالداخلة" تركب مواسير بلاستيك للمزارع بتكلفة 2 مليون جنيه

قال المهندس منصور إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن الإدارة بدأت فى تنفيذ مشروعات تركيب مواسير بلاستيكBSD بطول يصل إلى 25 ألف متر على مستوى مركز الداخلة والقرى التابعة، وذلك فى إطار خطة الإدارة لتقليل الهدر والفاقد من مياه الرى أثناء نقلها من الآبار للأراضى.إعلان - Ads إعلان - Ads
أضاف إبراهيم أن الإدارة بصدد طرح مناقصة لحفر 10 آبار أعماق استعواضية فى عدة مناطق بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، حيث تستعد الإدارة لطرح كراسات الشروط أمام الشركات المتخصصة فى مجال حفر الآبار، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الإدارة لاستكمال احتياجات المزارعين من مياه الرى فى الآبار التى تجاوزت العمر الافتراضى لها .