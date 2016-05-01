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بالصور.. محافظ ومدير أمن المنوفية يهنئان الأقباط بعيد القيامة

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بالصور.. محافظ ومدير أمن المنوفية يهنئان الأقباط بعيد القيامة بالصور.. محافظ ومدير أمن المنوفية يهنئان الأقباط بعيد القيامة
قدم محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، ومدير أمن المنوفية اللواء محمد مسعود، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، ومصطفى بيومى سكرتير عام مساعد المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية ورؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات، ولفيف من أعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظة التهنئة للأقباط بمناسبة أعياد القيامة المجيدة بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنوفية.

وفى كلمته خلال الاحتفالية أكد الأنبا بنيامين مطران المنوفية على أن بوتقة ينصهر فيها ابنائها بكافة أطيافهم، موضحاً أن مصر تتفرد بين دول العالم بروح الوئام التى تسود بين ابنائها، مشيراً إلى أن ما تشهده مصر من إرهاب لا يعدو كونه ظرف عابر سرعان ما يزول، داعياً الله أن يحفظ مصر من كل شر، كما قال بنيامين أن الله قد حبى مصربقيادة رشيده تقود السفينة إلى بر الأمان.

ونقل الدكتور هشام عبد الباسط تهنئة رئيس الجمهورية لأقباط المنوفية بمناسبة أعياد القيامة، وأشاد المحافظ بروح التعايش القائم على الحب والاحترام والتقدير التى تؤكد وحدة الصف لمواجهة قوى الشر والإرهاب التى تسعى إلى تهديد أمن الوطن على أصعدة ومستويات كثيرة.

محافظ ومدير أمن المنوفية يهنئان الأقباط بعيد القيامة (1)

محافظ ومدير أمن المنوفية يهنئان الأقباط بعيد القيامة (2)

محافظ ومدير أمن المنوفية يهنئان الأقباط بعيد القيامة (3)

محافظ ومدير أمن المنوفية يهنئان الأقباط بعيد القيامة (4)

محافظ ومدير أمن المنوفية يهنئان الأقباط بعيد القيامة (5)


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