"مستقبل وطن" يجهز تعديلات على قانونى الرياضة والحريات لإرسالها للبرلمان

قال أحمد حسن، المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن، إن الحزب جهز حزمة من التشريعات سيتقدم بها إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة لدراستها داخل اللجان النوعية بالبرلمان لمناقشاتها قبل إرسالها للجلسة العامة للبرلمان.

وأضاف المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أنهم يجهزون تعديلات على قانون الحريات النقابية وقانون الرياضة ومشاركة الشباب فى المجالس الإدارية للأندية، وقانون الاستثمار الزراعى لتسليمها إلى البرلمان خلال الأيام المقبل، لافتا إلى أن الحزب تقدم خلال الأيام الماضية بتعديلات قانون الخدمة المدنية، والاستثمار الموحد.

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