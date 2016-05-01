وفد برلمانى يتجه لـ"جوهانسبرج" للمشاركة باجتماع البرلمان الإفريقى بعد غياب 3 سنوات

توجه وفد برلمانى مصرى يضم كل من، اللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشئون الإفريقية ، والنائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، والنائب مصطفى الجندى، واللواء صلاح عفيفى ، منذ قليل، إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا للمشاركة فى اجتماعات البرلمان الأفريقى الذى يعقد جلسته الافتتاحية غد الاثنين، وتستمر أعماله حتى يوم 13 مايو المقبل، وذلك بمشاركة مصر التى استعادت عضويتها بعد غياب 3 سنوات، فى أعقاب ثورة 30 يونيو.

ومن المقرر أن يلحق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالوفد، اليوم، وذلك للتصديق على استعادة مصر عضويتها، بالبرلمان الإفريقى ، وأن يلقى كلمة مصر ، ويليها حلف اليمين لأعضاء وفد البرلمان المصرى، ثم يغادر جنوب إفريقيا متوجها إلى كوت ديفوار.

- أجندة الوفد المصرى بالبرلمان الإفريقى.. مصر تستعيد عضويتها بعد غياب 3 سنوات بكلمة على عبد العال فى جنوب إفريقيا.. حاتم باشات: هدفنا استقطاب جميع دول القارة.. ومى محمود: نسعى لإيجاد سوق أفريقية مشتركة