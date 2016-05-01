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"اليوم السابع" تنفى مزاعم السورى "شلاش" .. وتؤكد: لم نجر أى حوار معه

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"اليوم السابع" تنفى مزاعم السورى "شلاش" .. وتؤكد: لم نجر أى حوار معه "اليوم السابع" تنفى مزاعم السورى "شلاش" .. وتؤكد: لم نجر أى حوار معه
نفت "اليوم السابع"، مزاعم عضو مجلس الشعب السورى الأسبق، أحمد شلاش، على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول إجراء مقابلة صحفية معه، محذرة من تداول أخبار مضللة وكاذبة عن المؤسسة.

وتؤكد "اليوم السابع"، أنها غير مسئولة عن أى أخبار تنشر إلا من خلال موقعها الرسمى وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أن ما نسبه البرلمانى السورى الأسبق حول إجراء مقابلة صحفية مع الجريدة عار تماما عن الصحة.

وأشارت المؤسسة إلى أن التواصل مع محررى ومراسلى الجريدة، يكون عن طريق التواصل مع الجريدة فقط من خلال أرقام الهواتف، والإيميلات المنشورة على الموقع الإلكترونى.

وتؤكد "اليوم السابع"، على حقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحات التى تنشر أخبارا مضللة ترتبط بالمؤسسة، وجارٍ التوصل لأصحابها عن طريق الجهات الأمنية المسئولة، مطالبة المواطنين بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أى شخص ينتحل شخصية صحفى بالمؤسسة دون إثبات الشخصية.


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