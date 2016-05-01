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بالصور.. أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب: "جاهزون لقتلكم"

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بالصور.. أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب: "جاهزون لقتلكم" بالصور.. أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب: "جاهزون لقتلكم"
هدد تنظيم داعش الإرهابى، بشن مزيد من الهجمات الانتحارية داخل الدول المشاركة فى التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية للحرب على التنظيم فى العراق وسوريا.

ونشر التنظيم شريط مصور لمجموعة من الأطفال وهم يرتدون الزى العسكرى والأحزمة الناسفة لتدريبهم على تفجير أنفسهم، والقتال ضد دول أعضاء التحالف الدولى.

وقال التنظيم فى الفيديو وهو باللغة الفرنسية: تمنحون أنفسكم حق قتلنا باسم الحرية، ستسيل دمائكم بسبب جرائمكم البغيضة، مضيفًا: "أموالكم وحياتكم ليست معصومة لدينا وأطفالنا جاهزون لقتلكم".

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (1)

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (2)

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (3)

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (4)

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (5)

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (6)

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (7)

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (8)

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (9)

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (10)

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (11)

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (12)

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (1)

أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب (2)


>- مقاتلات فرنسية تقصف موقعًا لتنظيم داعش فى العراق
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