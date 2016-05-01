بالصور.. أطفال داعش بالأحزمة الناسفة يهددون الغرب: "جاهزون لقتلكم"

هدد تنظيم داعش الإرهابى، بشن مزيد من الهجمات الانتحارية داخل الدول المشاركة فى التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية للحرب على التنظيم فى العراق وسوريا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مقاتلات فرنسية تقصف موقعًا لتنظيم داعش فى العراق
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ونشر التنظيم شريط مصور لمجموعة من الأطفال وهم يرتدون الزى العسكرى والأحزمة الناسفة لتدريبهم على تفجير أنفسهم، والقتال ضد دول أعضاء التحالف الدولى.
وقال التنظيم فى الفيديو وهو باللغة الفرنسية: تمنحون أنفسكم حق قتلنا باسم الحرية، ستسيل دمائكم بسبب جرائمكم البغيضة، مضيفًا: "أموالكم وحياتكم ليست معصومة لدينا وأطفالنا جاهزون لقتلكم".
>- مقاتلات فرنسية تقصف موقعًا لتنظيم داعش فى العراق
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