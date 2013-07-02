خروج متسابق مصري من Arab got talent بسبب أحمد حلمي

أكّد المتسابق المصري أحمد شويش أنّه خرج من المرحلة الأولى للسباق الخاصّ ببرنامج arab got talent ، رغم تفاعل الجمهور معه بشكل كبير، لأنّه قدّم شخصيّة كوميديّة جديدة اسمها "كسح" كما قدّمت فقرات تعبّر عن الثقافة اللبنانية.

وتابع شويش لـ"سيدتي نت" القول: "عرفت أنّ لجنة التحكيم قامت باستبعادي من المسابقة، لأنّني قدّمت من قبل أعمال فنية وإعلانات مع أحمد حلمي. وقد أصابني قرار استبعادي بصدمة كبيرة، رغم موافقة البرنامج على مشاركتي. وكان السبب غير مقنع على الإطلاق، فهل يُعقل أن يستبعد شخص لأنّه سبق وقدم إعلاناً أو عملاً فنيّاً، رغم موهبته".