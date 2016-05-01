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"التعليم" تبدأ تسليم أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية بعد "شم النسيم"

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"التعليم" تبدأ تسليم أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية بعد "شم النسيم" "التعليم" تبدأ تسليم أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية بعد "شم النسيم"
يبدأ قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، تسليم أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية، والذين يخضون الامتحانات التى تبدأ 21 مايو الجارى، عقب العودة من إجازة عيد العمال وشم النسيم الثلاثاء المقبل.

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تبدأ تسليم أرقام الجلوس للمديريات والإدارات والتى تقوم بتسليمها للطلاب على الفور، وذلك فى إطار الاستعداد المبكر لانطلاق الامتحانات.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم أيضا تسليم الدفعة الأولى من أسئلة الامتحانات إلى المديريات عقب الانتهاء من تظريفها وتشميعها واتخاذ كافة الاجراءات التى تحافظ على سريتها التامة، موضحا أن الوزارة أيضا لن تتهاون فى تطبيق قرار رئيس الجمهورية والذى حدد عقوبة الحبس والغرامة على كل من يحاول إفساد سيرة وانتظام الامتحانات.

- وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية.. البدء 21 مايو المقبل.. ومصدر: الانتهاء من طباعة الأسئلة وتسليمها للمديريات 3 مايو.. وتسليم أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. و40 طالبا فى لجان السجون
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