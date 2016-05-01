حورية فرغلى:"أجرى استئصال ورم على الرحم ومناخيرى بقيت أشهر من أبو الهول"

قالت الفنانة حورية فرغلى خلال وجودها ضيفة مع الاعلامي عمرو الليثى في برنامجه "بوضوح" على قناة "الحياة"، إنها حرمت من الإنجاب وهى مقبلة الآن على سن الاربعين وكان الدكتور دائما ينصحها بضرورة الزواج فى الـ 10 سنوات الماضية لكنه لم يحدث.

وكشفت "حورية"، سرا خطير عن حالتها الصحية بقيامها بإجراء عملية جراحية من أجل استئصال الرحم خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب إصابتها بأورام، موضحة أنهاحالة وراثية فى العائلة، قائلة: "جدتى وأختى أصيبتا بتلك الحالة، والحمد لله أنا راضية عن حالتى وأفضل من أن أنجب ابن يكون مريض أو معاق".

وأكدت حورية فرغلى، أن جزء من الوسط الفنى "ملوث" ولا أثق بأحد فيه على سر، كما أن لبلبة من أصدقائها المقربين وهو نفس الحال بالنسبة للنجمة نيللى كريم.

وتابعت حورية:" أنا حريصة على البعد فى الوسط الفنى لأن المجال ملوث وبه كذب ونميمة وكلام فى أعراض ناس ومكائد وخطف أدوار وهذا حصل معى فى مسلسل "سجن النسا " وكنت سأقوم بدور فى المسلسل وتم خطف الدور واختيار ممثلة أخرى بعد الاتصال بى".

وقالت حورية، إن أكثر شائعة أحزنتها هى أنها متزوجة من ثرى عربى فى السر ، موضحة:" هذا خط أحمر لأنى أحمل اسم عائلة وأحافظ عليه ولا أخرج كثيراً حتى يأتى ابن الحلال".

وحكت "فرغلى" حقيقة خضوعها لعمليات التجميل قائلة،:"كنت أقوم بتمثيل مشاهد وأنا مريضة ولكنى أتعرض للكلام على أنى قمت بعمليات تجميل كثيرة، وأصبحت مناخيرى أشهر من مناخير أبو الهول".".

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