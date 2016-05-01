"فتح": الأول من مايو مناسبة لتوحيد النضال العمالى العالمى ضد سياسة إسرائيل

أعربت حركة التحرير الوطنى الفلسطيني "فتح"، عن فخرها واعتزازها بعمال فلسطين، والحركة العمالية الفلسطينية فى الوطن والمهجر والمخيمات فى دول الجوار العربى.

وأشادت "فتح"، فى بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة للحركة، أمس السبت، بمناسبة اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو من كل عام، بنضالات عمال فلسطين وصمودهم وصبرهم، وكفاحهم على جبهتين، الأولى عملهم الدؤوب لتغيير ظروفهم نحو الأفضل، ونضالهم من اجل نيل مطالبهم المشروعة، وعلى الجبهة الأخرى المتقدمة انخراطهم في مقاومة المشروع الصهيونى على ارض فلسطين منذ بداياته، والاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي القائم حتى الآن، ومساهمتهم اللامحدودة في الحفاظ على الهوية الوطنية العربية الفلسطينية وكذلك في عملية البناء الوطني، وتجسيدهم عبر الأجيال معاني الانتماء الوطني.

وجاء في البيان: "كان عمال فلسطين ومازالوا القواعد الأوسع في مرحلتي الكفاح والبناء، بفضل ايمانهم وعطائهم اللامحدودة، حتى استحقوا بجدارة سمة رافعة الثورة والدولة".

وأضافت فتح: "إننا كحركة تحرر وطنية فلسطينية، شكلت طبقة العمال مقومات ديمومتها، ورفدتها بكل مقومات الصمود الى جانب الشرائح والطبقات في المجتمع، نعتبر شهداء الحركة العمالية الفلسطينية الكادحة، شهداء الثورة والحرية والاستقلال، وننحنى احتراما وتقديرا لأرواحهم وهاماتهم المناضلة منذ الانتداب البريطانى، مرورا بتشكيل نقاباتهم واتحاداتهم قبل النكبة والنكسة وبعدهما، وصولا الى مرحلة انطلاقة الثورة الفلسطينية، وتجسيد اتحادهم كإحدى أهم قواعد واركان المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".

وحيت "فتح" الحركة العمالية الفلسطينية والعربية والعالمية بعيدها، وشددت على مساندة الحركة العمالية الفلسطينية، ووقوفها الى جانب الكادحين ونصرتها لمطالب الطبقة العمالية العادلة والمشروعة، وطالبت بنظم قوانين وتشريعات عادلة ضامنة وكافلة لحقوق عمال فلسطين.

وأهابت الحركة بالمؤسسات الرسمية، بمنح قضايا العمال ومطالبهم ما تستحقه من الأولوية في الدراسة والبحث والقرارات الحاسمة الفورية، لما في ذلك من انعكاس ايجابي على تعزيز وتوسيع دائرة المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي ومقاطعة منتجاته، وكذلك على عملية بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة.

ورأت "فتح"، فى وحدة الحركة العمالية الفلسطينية قوة للقضية الفلسطينية، على المستويين العربى والدولى، حيث يجب توطيد العلاقة والنضال المشترك مع مئات الملايين من عمال العالم الأحرار المؤمنين بعدالة قضيتنا وحقوق شعبنا في الدولة والحرية والاستقلال.

واعتبرت الحركة نمو وتطور المواقف ايجابا تجاه قضية فلسطين من نقابات واتحادات عمالية عالمية، والرفض المعلن منها لسياسات دولة الاحتلال الاستيطانى (إسرائيل) بمثابة نتاج طبيعي لحجم تضحيات عمال فلسطين، وايمانهم بدور الحركة العمالية الحرة في العالم في الضغط على دولة الاحتلال، لحملها على الإقرار بحل الدولتين ما يوفر لعمال فلسطين الذين هم جزء من منظومة الحركة العمالية العالمية فرص تطوير قدراتها ومقدراتها، وتحقيق مطالبها التي يقف الاحتلال عائقا رئيسا أمامها، موضحة أن الاحتلال السبب الرئيس المانع لاستعادة الحركة العمالية الفلسطينية لدورها الطبيعي باعتبارها من اوائل الحركات العمالية في الوطن العربي والشرق ألأوسط والعالم أيضا.

وتوجهت الحركة الفلسطينية، بالتقدير العظيم لأرواح شهداء الحركة العمالية الفلسطينية قادة وكوادر ومناضلين على رأسهم المؤسس سامى طه، ولكل عمال فلسطين المناضلين، وتمنت على العمال الأحرار في العالم في يومهم التاريخي حشد قواهم لنصرة الشعب الفلسطيني وعمال فلسطين، من أجل إنهاء آخر احتلال كما فعلوا وتضامنوا مع شعوب كانت قد عانت من الاستعمار والاستيطان العنصري فى أوطانها، مجددة العهد على الاستمرار بالنضال بكل اشكاله المشروعة حتى قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.

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