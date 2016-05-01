شرطة الاحتلال: شعارات معادية لعرب إسرائيل قرب حيفا

>خط مجهولون مساء أمس السبت، شعارات عنصرية معادية للعرب على جدران حديقة عامة بالقرب من مدينة حيفا، وذكرت الشرطة الإسرائيلية ، فى بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية ، أنه تم الكشف عن شعارات نازية معادية للعرب ـ منها عبارة "الموت للعرب" ـ على جدار سور حديقة عامة فى مدينة "يوكنعام عيليت" الواقعة جنوب شرق مدينة حيفا الساحلية.

وأشارت الشرطة، إلى أنها شرعت فى أعمال البحث والتحقيق فى ملابسات الواقعة، ويعيش نحو 7ر1 مليون عربى فى إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 7ر20% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 3ر8 مليون نسمة ، ويطلق عليهم "فلسطينيو الداخل" أو "عرب 48" ، وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.

وكانت جماعات "تدفيع الثمن" اليهودية المتطرفة ارتكبت ، خلال السنوات الأخيرة ، مئات الأعمال الإجرامية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، سواء فى الداخل الفلسطينى (عرب 48) أو فى الضفة أو مدينة القدس المحتلة.

وتنوعت هذه الاعتداءات ما بين حرق مساجد وحرق سيارات وكتابة شعارات عنصرية على الجدران والمساجد والكنائس والمقابر منها (الموت للعرب) ، وحرق حقول مزروعة خاصة (كروم الزيتون) وإغلاق شوارع بوضع صخور أو مسامير لإعطاب المركبات.