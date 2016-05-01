للمرأة.. 3 علامات خلى بالك منها تنذر بحدوث الولادة

1-نزول الماء:

2-الشعور بانقباضات قوية:

3-وجود إفرازات:

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قد تتعرض الكثير من النساء إلى الولادة المفاجئة، ويرجع ذلك لعدم علمهن بعلامات الولادة، وفى هذا السياق يوضح الموقع الهندى "بولد سكاى" أن علامات حدوث الولادة تتضمن الآتى:>وفقًا للتقرير فنزول الماء علامة على حدوث الولادة المفاجئة، ويكون ذلك نتيجة أن كيس الماء الذى يحيط بالجنين انفجر قبل حدوث انقباضات منتظمة، وفى بعض الأحيان لا ينفجر كيس الماء، لكن من الممكن تسرب القليل من الماء.>تعد هذه علامة منبهة فى الأسابيع القليلة الأخيرة من الحمل على حدوث الولادة، وفى الحقيقة أن آلام المخاض لا تقل حتى الولادة، وتكون أكثر حده ومتكررة مع مرور الوقت.>خلال فترة الحمل يظل الرحم مغلقًا، ما يعد ذلك وسيلة طبيعية لحماية الطفل من أى إصابات، لكن عند حدوث الولادة يبدأ الرحم فى التمدد تمهيدًا للولادة ونزول الجنين، ومن الممكن أن تتمزق الأوعية الدموية مع فتح عنق الرحم ويتم تصريف بعض الإفرازات مع الدم.