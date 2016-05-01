استشارى أورام: "الإندومى" يسبب زيادة الوزن ولا يؤدى إلى السرطان

أشيع فى الفترة الأخيرة وجود علاقة بين الإصابة بمرض السرطان وتناول الإندومى وأنه يسبب السرطان رغم أن الكثير من الأطفال يفضلونه لمذاقه الخاص، والذى يحتوى على نسبة كبيرة من التوابل وله طعم مميز وخاص.

وقال الدكتور حسام الاشطوخى استشارى طب الأورام بمعهد أورام طنطا إن الجمعية الأمريكية للأورام أكدت أن "الإندومى" يحتوى على كم رهيب من الكربوهيدرات التى تدخل جسم الإنسان.

وأوضح أنه يمكن استخدامه مرة أو مرتين فى الأسبوع لكن الاعتماد الكلى عليه خصوصًا بين الناس التى تستدعى ظروف شغلها يجبرها على تناوله أو الشباب الكسول الذين يرغبون فى تناول الطعام بسرعة سيسبب مشكلة صحية، لأن الجسم يحتاج لتناول عناصر أخرى مثل البروتين والفيتامينات، وعلى المدى الطويل يمكن أن يسبب مشاكل فى الجسم.

وأكد أن المشكلة الوحيدة فى الإندومى أنه علميًا مصنف تحت مسمى (junk food) أى "لا يسمن ولا يغنى من جوع ويؤدى إلى زيادة الوزن ولكنه لا يسبب السرطان".

وأشار الدكتور حسام الاشطوخى إلى أن الإندومى يحتوى على محسن طعم كما يحتوى على مادة تسمى (جلوتامات أحادى الصوديوم) وتسمى اختصارًا MSG، وتستخدم الجلوتامات كمحسن للنكهة وتقوم بعمل موازنة ومزج وتقريب للإحساس الكلى بالتوابل الموجودة فى الإندومى، موضحًا أن إنتاج هذه المادة يتم عن طريق عملية تخمر بكتيرى مثل الذى يتم فى صناعة الخل والألبان .

وأشار إلى أنه تم إجراء أبحاث على بعض الأشخاص إذ اتضح أن المشاكل الصحية التى أجريت على هؤلاء المرضى سببت مشاكل صحية، ومن خلال الأبحاث تبين أن لديهم مشاكل نتيجة وجود حساسية لهذه المادة، موضحًا أن هناك مادة أخرى تسمى (أجى نو موتو) وهى ليست مادة تضاف للإندومى ولكنه اسم الشركة المصنعة للملح (جلوتامات الصوديوم) واكتشفها عالم يابانى من الأعشاب البحرية.

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