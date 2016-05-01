بالصور.. القوى السياسية بالغربية تقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة

قدم عدد من القوى السياسية والأحزاب والنواب بالغربية التهنئة للأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأدى الأقباط قداس عيد القامة داخل كنيسة مارى جرجس الكائنة بشارع على مبارك في مدينة طنطا، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

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