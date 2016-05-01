بالصور.. محافظ قنا ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة

قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، واللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، واللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث، التهنئة لأقباط محافظة قنا بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث قاموا بزيارة مطرانيات قنا ودشنا ونجع حمادى ودير الملاك بنقادة.

وأكد محافظ قنا حرصه على تبادل الزيارات فى المناسبات الدينية مما يعكس روح الحب والأخوة بين عنصرى الأمة مسلميها ومسيحيها، مضيفا:" أبناء هذه الأمة نسيج واحد يربطهم عشق تراب هذا الوطن ويعملون معاً على تنميته وتقدمه وتحقيق أمنه واستقراره".

وتقدم الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، والأنبا تكلا أسقف دشنا بالشكر للمحافظ على زيارته مؤكدين على السماحة الدينية التى يتميز بها الشعب المصرى داعين الله أن يحفظ مصر من كل سوء .

وأوضح مدير أمن قنا أنه تم رفع درجات الاستعداد الأمنى لتأمين الكنائس بجميع أرجاء المحافظة وكذلك المتنزهات العامة أثناء احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد .

ورافق محافظ قنا، ومدير أمن قنا خلال الجولة، كل من اللواء أحمد عبد الستار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، واللواء حازم حميدة مدير إدارة الأمن الوطنى، والعقيد محمد سيد مدير المخابرات الحربية ، والعقيد برهان بشرى قائد قطاع قنا العسكرى، والمقدم محمد سرحان المستشار العسكرى بقنا، وفضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية .

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