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"الإسعاف": مصابان فى حريق شب بمحطة وقود فى حلوان

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"الإسعاف": مصابان فى حريق شب بمحطة وقود فى حلوان "الإسعاف": مصابان فى حريق شب بمحطة وقود فى حلوان
أكدت هيئة الإسعاف فى بيان لها، على إصابة شخصين فى الحريق الذى شب بإحدى محطات الوقود بحلوان، وتم نقلهم إلى مستشفى حلوان العام .

وكان حريق قد اندلع فى أحد السيارات التى كانت تفرغ حمولتها من البنزين بإحدى محطات الوقود بحلوان، ولكن تم السيطرة على الحريق قبل امتداده ووقوع كارثة، ودفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات لانقاذ المصابين.

بالفيديو.. إنقاذ حلوان من كارثة بعد إخماد حريق بسيارة بها 32 طن بنزين داخل محطة وقود
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الداخلية: حريق محطة وقود حلوان سببه ماس كهربائى فى سيارة محملة بالبنزين
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مصر 365

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